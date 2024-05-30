"Это очень интересный вопрос, кто из них сильнее. Конечно, мы этого никогда не узнаем, ведь эти команды никогда не встретятся между собой. Но я могу сказать, что разница между ними есть - в "Спартаке" Романцева ведущую роль на поле определяли россияне, а в "Зените" Семака это делают иностранцы", - сказал Лепехин.
Сергей Семак, взяв золотые медали РПЛ в шестой раз подряд в завершившемся сезоне, установил новый рекорд. Олег Романцев со "Спартаком" становился чемпионом пять раз подряд. Однако у "красно-белых" в общей сложности десять побед в чемпионате России, а у клуба с берегов Невы девять. В последней раз спартаковцы завоевывали золотые медали в сезоне 2016/17, когда командой руководил итальянец Массимо Каррера. Петербуржцы не уступают лидирующую позицию с 2019 года, в этом розыгрыше РПЛ "Зенит" набрал 57 очков, серебряные медали взял "Краснодар" (56), а бронза досталась московскому "Динамо" (56). "Спартак" занял пятое место, наиграв на 50 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Лепехин: в "Спартаке" Романцева ведущую роль определяли россияне, а в "Зените" Семака это делают иностранцы
Бывший футболист "Зенита" Константин Лепехин ответил на вопрос, какая из команд сильнее - "Зенит" Сергея Семака или "Спартак" Олега Романцева.
Фото: ФК "Зенит"