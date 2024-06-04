"Я не поддерживаю отставку Владимира Федотова из ЦСКА. Мне всё равно, что будет делать ЦСКА. Жду ли приглашения на пост главного тренера? Пока там Бабаев, я не жду приглашения. Если даже будет приглашение о работе в ЦСКА, я отказываюсь работать при Бабаеве", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".
Вчера, 3-го июня, московский ЦСКА объявил об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера. Под его руководством команда стала серебряным призёром чемпионата России и обладателем Кубка страны в предыдущем сезоне. По итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах. Московский клуб вылетел из Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ петербургскому "Зениту" (1:1, 4:5 - пен.).
Ранее сообщалось, что ЦСКА может возглавить Игорь Осинькин, который на данный момент работает в самарских "Крыльях Советов", или Сергей Игнашевич, покинувший пост главного тренера калининградской "Балтики". Позже появилась информация, что главным тренером "армейцев" станет Марко Николич, ранее работавший в "Локомотиве".
Кузнецов: не поддерживаю отставку Владимира Федотова из ЦСКА. Пока там Бабаев, я не жду приглашения
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об отставке Владимира Федотова с поста главного тренера.
Фото: ФК "Рубин"