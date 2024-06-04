"То, как поступили с Джикией, — это полная глупость и большая ошибка. Я считаю, что в "Спартаке" икону убирать нельзя. Она всегда должна быть в клубе. Другой иконы, другого такого игрока в нынешнем "Спартаке" нет", - сказал Тарпищев.
Московский клуб не стал продлевать контракт с 30-летним центральным защитником, сам игрок хотел остаться в клубе. Агент футболиста Вадим Шпинев заявлял, что защитник почти подписал соглашение с одним из московских клубов. Напомним, Георгий перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году, первую игру за "красно-белых" провел в апреле 2017-го. За клуб 30-летний защитник провел 214 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов.
Прощальная игра Джикии выдалась на матч 29-го тура, в котором "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" (3:1). После финального свистка команда начала качать капитана на руках, а потом Георгий проделал круг почета по стадиону.
Источник: "РБ Спорт"
Фанат "Спартака" Тарпищев: то, как поступили с Джикией, - это полная глупость и большая ошибка
Болельщик московского "Спартака" Шамиль Тарпищев раскритиковал решение клуба расстаться с защитником Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"