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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, за кого болел в чемпионской гонке РПЛ

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Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, кого поддерживал в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я хотел, чтобы "Динамо" выиграло. У них были шансы. Почему за них? Ну, братская команда. Мы победили "Зенит" и дали им шанс быть на первом месте", - сказал Дивеев в программе "Футбол России".

В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1, а петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" (2:1). Это позволило команде Сергея Семака обогнать бело-голубых в турнирной таблице российского чемпионата на одно очко и стать чемпионом России в шестой раз кряду. Подопечные Марцела Лички расположились на третьей строчке, а "быки" заняли второе место.

ЦСКА Игорь Дивеев Динамо
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