"Уверен, Дзюба может пригодиться в новом сезоне клубам премьер-лиги. Сейчас, например, Андрей Талалаев вывел "Химки" в РПЛ. Конечно опыт Артема - стопроцентный плюс. Другой вопрос, что в его возрасте уже тяжело. Но за счет опыта и своего физического состояния Артем спокойно может играть", - цитирует Деменко "Газета.ru".
Напомним, что ранее Артём Дзюба покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента - в завершившемся сезона нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в два миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах. Ранее клуб объявил об уходе полузащитника Рифата Жемалетдинова и защитника Станислава Магкеева на правах свободного агента.
Деменко: Дзюба может пригодиться клубам РПЛ
Фото: ФК "Локомотив"