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Деменко: Дзюба может пригодиться клубам РПЛ

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Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко считает, что нападающий Артём Дзюба может ещё поиграть в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Уверен, Дзюба может пригодиться в новом сезоне клубам премьер-лиги. Сейчас, например, Андрей Талалаев вывел "Химки" в РПЛ. Конечно опыт Артема - стопроцентный плюс. Другой вопрос, что в его возрасте уже тяжело. Но за счет опыта и своего физического состояния Артем спокойно может играть", - цитирует Деменко "Газета.ru".

Напомним, что ранее Артём Дзюба покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента - в завершившемся сезона нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в два миллиона евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах. Ранее клуб объявил об уходе полузащитника Рифата Жемалетдинова и защитника Станислава Магкеева на правах свободного агента.

Артем Дзюба Максим Деменко
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