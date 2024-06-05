- Я уже говорил, что из ЦСКА, "Локомотива" и "Спартака" на нас никто не выходил и к Зайнутдинову нет никакого интереса со стороны этих клубов. Мы вообще не рассматриваем эти варианты. У Зайнутдинова приоритет - остаться в Европе. Его никто не выгоняет из "Бешикташа", так как у него долгосрочный контракт. Мы уходили из России, потому что у Зайнутдинова была мечта играть в Европе, - передаёт слова Новикова "Чемпионат".
Ранее в футбольном инфопространстве появилась информация о трансферном интересе к 26-летнему универсальному полузащитнику сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бахтиёру Зайнутдинову. Футболист имеет опыт игры на различных позициях в середине поля, линии атаки и линии обороны, а также опыт выступления в Российской премьер-лиге, где он провёл два сезона в "Ростове" и три в ЦСКА.
По данным СМИ, "Зенит" уже договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова за 4,5 миллиона евро, но не договорился о переходе с самим игроком.
"СЭ": "Зенит" договорился с "Бешикташем" о выкупе Зайнутдинова
Агент Зайнутдинова - об интересе "Зенита", ЦСКА и "Спартака": у Бахтиёра приоритет - остаться в Европе
Агент полузащитника "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова Евгений Новиков прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ряда российских клубов.
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