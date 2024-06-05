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Агент Ленини: Кевин хочет покинуть "Краснодар" этим летом

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Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кевин хочет покинуть "Краснодар" этим летом. Делаю все возможное, чтобы это случилось. Мы работаем над этим", - цитирует Ленини "РБ Спорт".

В текущем сезоне Кевин Ленини провёл 20 матчей за "Краснодар" и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в один миллион евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Ранее агент футболиста заявлял, что его клиент "останется в "Краснодаре" навсегда".

По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах.

Краснодар Кевин Ленини
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