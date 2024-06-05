"Кевин хочет покинуть "Краснодар" этим летом. Делаю все возможное, чтобы это случилось. Мы работаем над этим", - цитирует Ленини "РБ Спорт".
В текущем сезоне Кевин Ленини провёл 20 матчей за "Краснодар" и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в один миллион евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Ранее агент футболиста заявлял, что его клиент "останется в "Краснодаре" навсегда".
По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах.
Агент Ленини: Кевин хочет покинуть "Краснодар" этим летом
Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"