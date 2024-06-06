По информации источника, сербский специалист остался довольным игроками во время совместной работы в "Локомотиве", в котором Николич работал в сезоне 2020/21.
Смолов прошедший сезоне провел в московском "Динамо", его контракт с "бело-голубыми" заканчивается 30 июня этого года. "Железнодорожники" объявили об уходе 27 летнего полузащитника Рифата Жемалетдинова уже 29 мая. Отмечается, что сами игроки не против воссоединиться с Николичем.
3 июня ЦСКА объявило об увольнении Владимира Федотова, на его место назначили Марко Николича. Вместе с "Локомотивом" серб выиграл Кубок России и завоевал бронзовые медали чемпионата России.
Источник: Legalbet
Источник: новый тренер ЦСКА Николич хочет видеть Смолова и Жемалетдинова в своем составе
Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич готов рассмотреть подписание нападающего Федора Смолова и полузащитника Рифата Жемалетдинова.
Фото: РИА Новости