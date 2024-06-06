"На сегодняшний день мы не ведём переговоры с Селиховым о переходе в "Динамо" Махачкала", - сказал Газизов.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что махачкалинский клуб заинтересован в услугах 30-летнего Селихова. По его информации, президент Гаджи Гаджиев общался с голкипером по поводу перехода. Контракт вратаря с "красно-белыми" рассчитан до лета следующего года, по оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.
Напомним, "Динамо" из Махачкалы впервые в своей истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Команда заняла второе место в Первой лиге, набрав 61 балл.
Источник: "Чемпионат"
В махачкалинском "Динамо" опровергли информацию о намерении подписать вратаря "Спартака" Селихова
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что клуб якобы хочет приобрести голкипера "Спартака" Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"