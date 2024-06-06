"Есть предложения по Магкееву, мы ведем переговоры с клубами. Надеемся, что будущее Станислава скоро определится", - цитирует Клюева "СЭ".
25-летний защитник находится в системе "Локомотива" с 2014-го года. Летом текущего года у Станислава Магкеева заканчивается контракт с "железнодорожниками". Новое соглашение своему воспитаннику московский клуб не предлагал. Всю первую часть сезона Магкеев пропустил из-за травмы крестообразной связки колена. Во весенней части сезона футболист уже попадал в заявку "Локо", но на поле так и не появлялся.
Агент Клюев: по Магкееву есть предложения, ведем переговоры с клубами
Александр Клюев, агент защитника "Локомотива" Станислава Магкеева, рассказал о том, как продвигаются переговоры по трудоустройству его клиента.
Фото: официальный сайт "Локомотива"