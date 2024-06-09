Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
21:45
ГрузияНе начат
Италия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
21:45
УэльсНе начат
Франция
22:15
КанадаНе начат

Источник: "Спартак" хочет усилить состав вингером из Южной Америки

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Спартак" в это летнее трансферное окно планирует усилить свою линию атаки вингером из Южной Америки.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "красно-белые" рассматривают сразу несколько игроков из южноамериканского региона, все трансферные цели имеют позицию вингера. В сообщении не уточняется, какими именно футболистами заинтересовался московский клуб.

В завершившемся сезоне "Спартак" набрал 50 очков и занял пятое место, отстав от чемпиона "Зенита" на семь баллов. Напомним, нападающий "красно-белых" Квинси Промес сейчас находится под стражей в ОАЭ, футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет суд по обвинению в контрабанде наркотиков.

Источник: "Евро-Футбол"

Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится