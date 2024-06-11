Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Азербайджан
17:00
КазахстанНе начат
Сан-Марино
19:00
КипрНе начат
Молдова
19:00
УкраинаНе начат
Беларусь
19:00
ИзраильНе начат
Мальта
19:00
ГрецияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат
Северная Ирландия
21:45
АндорраНе начат

Глебов: мы вышли на игру с Белоруссией с полной концентрацией и самоотдачей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о победе над Белоруссией (4:0).
Фото: сборная России по футболу
"Игра в Минске не доставила проблем? Самое главное - мы вышли с полной концентрацией и самоотдачей. Поэтому и такой результат", - цитирует Глебова "РБ Спорт".

7-го июня сборная России одержала победу над национальной командой Белоруссии со счётом 4:0, а забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль). Матч проходил в Минске на олимпийском стадионе "Динамо". Напомним, что во время мартовских сборов национальная команда России одержала победу в товарищеском матче над сборной Сербии с таким же счётом.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может провести ещё одну встречу с национальной командой Белоруссии.

Сборная России Сборная Белоруссии Данил Глебов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится