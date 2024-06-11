"Игра в Минске не доставила проблем? Самое главное - мы вышли с полной концентрацией и самоотдачей. Поэтому и такой результат", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
7-го июня сборная России одержала победу над национальной командой Белоруссии со счётом 4:0, а забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль). Матч проходил в Минске на олимпийском стадионе "Динамо". Напомним, что во время мартовских сборов национальная команда России одержала победу в товарищеском матче над сборной Сербии с таким же счётом.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может провести ещё одну встречу с национальной командой Белоруссии.
Глебов: мы вышли на игру с Белоруссией с полной концентрацией и самоотдачей
Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о победе над Белоруссией (4:0).
Фото: сборная России по футболу