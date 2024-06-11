"Если правда, что в "Химках" хотят попробовать Слишковича… Видите, иногда эмоциональные вещи срабатывают. Кто-то в него поверил. Возня всегда происходит. Все борются за место под солнцем. Хотя "Химки" не такая команда, где хороший бюджет и есть за что сражаться в плане трансферных расходов", - заявил Червиченко.
Ранее в прессе появилась информация о том, что руководство подмосковных "Химок" планирует расстаться с главным тренером команды Андреем Талалаевым. В качестве главного фаворита на пост нового наставника команды называется боснийский тренер Владимир Слишкович. В прошлом сезоне он работал в московском "Спартаке". Сначала Слишкович входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца из клуба в апреле 2024-го года стал исполняющим обязанности главного тренера.
В минувшем сезоне "Химки" под руководством Андрея Талалаева набрали 66 очков в 34-х матчах Первой лиги и завоевали золотые медали турнира. С нового сезона команда будет выступать в Премьер-лиге.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко - о возможном назначении экс-тренера "Спартака" Слишковича в "Химки": иногда эмоциональные вещи срабатывают
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал новости о возможном назначении боснийца Владимира Слишковича главным тренером "Химок".
Фото: "Матч ТВ"