Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Азербайджан
17:00
КазахстанНе начат
Сан-Марино
19:00
КипрНе начат
Молдова
19:00
УкраинаНе начат
Беларусь
19:00
ИзраильНе начат
Мальта
19:00
ГрецияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат
Северная Ирландия
21:45
АндорраНе начат

Червиченко - о возможном назначении экс-тренера "Спартака" Слишковича в "Химки": иногда эмоциональные вещи срабатывают

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал новости о возможном назначении боснийца Владимира Слишковича главным тренером "Химок".
Фото: "Матч ТВ"
"Если правда, что в "Химках" хотят попробовать Слишковича… Видите, иногда эмоциональные вещи срабатывают. Кто-то в него поверил. Возня всегда происходит. Все борются за место под солнцем. Хотя "Химки" не такая команда, где хороший бюджет и есть за что сражаться в плане трансферных расходов", - заявил Червиченко.

Ранее в прессе появилась информация о том, что руководство подмосковных "Химок" планирует расстаться с главным тренером команды Андреем Талалаевым. В качестве главного фаворита на пост нового наставника команды называется боснийский тренер Владимир Слишкович. В прошлом сезоне он работал в московском "Спартаке". Сначала Слишкович входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца из клуба в апреле 2024-го года стал исполняющим обязанности главного тренера.

В минувшем сезоне "Химки" под руководством Андрея Талалаева набрали 66 очков в 34-х матчах Первой лиги и завоевали золотые медали турнира. С нового сезона команда будет выступать в Премьер-лиге.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Червиченко Химки Владимир Слишкович Андрей Талалаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится