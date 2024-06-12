"Отпускаю его с легким сердцем. В "Краснодаре" он уже был и знает, как там играть. В "Динамо" он потерял место в составе. Тюкавин оказался более полезным. Смолову скоро 35 лет, ему пора заканчивать", - высказался Силкин.
Ранее в СМИ сообщали, что 34-летний нападающий после окончания контракта с бело-голубыми присоединится к "Краснодару" на правах свободного агента. Действующее соглашение игрока с московским клубом истекает уже 30 июня. В минувшем сезон Смолов принял участие в 30 матчах, примерно в половине из которых выходил со скамейки запасных. Возрастной форвард забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.
Источник: Metaratings
Силкин: Смолову скоро 35 лет, ему пора заканчивать
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение о продолжении карьеры нападающего "Динамо" Федора Смолова, который может перейти в "Краснодар".
Фото: ФК "Динамо"