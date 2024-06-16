"Козлову в любом случае надо оставаться в РПЛ. Думаю, "Ростов" не будет бороться в следующем сезоне за чемпионство. Карпин умеет работать с молодыми футболистами, он сделает из него топ-игрока", - цитирует Сенникова "РБ Спорт".
Ранее агент Данилы Козлова сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с "Ростовом" о переходе игрока. В завершившемся сезоне Козлов провёл за калининградцев во всех турнирах 15 матчей и отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели в Первую лигу, Сергей Игнашевич объявился об уходе с поста главного тренера команды.
Сенников: Карпин сделает из Козлова топ-футболиста - он умеет работать с молодыми футболистами
Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе Данилы Козлова в "Ростов".
Фото: ФК "Балтика"