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Нападающий Ильин может вернуться в "Урал"

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Форвард Владимир Ильин может продолжить карьеру в Екатеринбурге.
Фото: ФК "Ахмат"
По информации Metaratings, нападающий Владимир Ильин, у которого закончился контракт с "Ахматом", может продолжить карьеру в "Урале". Сообщается, что 32-летний футболист уже подписал контракт с екатеринбургским клубом, за который выступал с 2017 по 2019 год.

В минувшем сезоне РПЛ 32-летний форвард провел 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету три забитых гола в 8 играх Кубка России.

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