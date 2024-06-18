По информации Metaratings, нападающий Владимир Ильин, у которого закончился контракт с "Ахматом", может продолжить карьеру в "Урале". Сообщается, что 32-летний футболист уже подписал контракт с екатеринбургским клубом, за который выступал с 2017 по 2019 год.
В минувшем сезоне РПЛ 32-летний форвард провел 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету три забитых гола в 8 играх Кубка России.
Нападающий Ильин может вернуться в "Урал"
Форвард Владимир Ильин может продолжить карьеру в Екатеринбурге.
Фото: ФК "Ахмат"