Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Словения
1 - 1 1 1
СербияЗавершен
Дания
19:00
АнглияНе начат
Испания
22:00
ИталияНе начат

"Чемпионат": "Зенит" заплатит "Краснодару" за Волкова 7 миллионов евро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Краснодара" Сергей Волков в ближайшее время перейдёт в "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, "Зенит" договорился с "Краснодаром" о трансфере защитника Сергея Волкова - петербургский клуб заплатит семь миллионов евро с учётом бонусных выплат.

В завершившемся сезоне Сергей Волков провёл за "Краснодар" во всех турнирах 29 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 4,5 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до конца следующего сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что защитника исключили из состава, так как он отказывается играть за южан и в ультимативной форме требует трансфер в "Зенит".

Сегодня, 20-го июня, петербургский "Зенит" официально объявил о переходе нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива". Предполагаемая сумма трансфера - 6,5 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат".

Зенит Краснодар Сергей Волков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится