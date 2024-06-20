По информации источника, "Зенит" договорился с "Краснодаром" о трансфере защитника Сергея Волкова - петербургский клуб заплатит семь миллионов евро с учётом бонусных выплат.
В завершившемся сезоне Сергей Волков провёл за "Краснодар" во всех турнирах 29 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 4,5 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до конца следующего сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что защитника исключили из состава, так как он отказывается играть за южан и в ультимативной форме требует трансфер в "Зенит".
Сегодня, 20-го июня, петербургский "Зенит" официально объявил о переходе нападающего Максима Глушенкова из "Локомотива". Предполагаемая сумма трансфера - 6,5 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Зенит" заплатит "Краснодару" за Волкова 7 миллионов евро
Защитник "Краснодара" Сергей Волков в ближайшее время перейдёт в "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"