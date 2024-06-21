Санкт-петербургский "Зенит" приближается к подписанию правого защитника "Краснодара" Сергея Волкова. Как сообщает Sport24, "горожане" согласились отпустить 21-летнего латераля в санкт-петербургский клуб при одном условии. По данным источника, "Зенит", согласно договоренности, должен отказаться от права первоочередного выкупа полузащитника Данилы Козлова из "Балтики".
Напомним, воспитанник сине-бело-голубых Козлов перебрался из "Зенита" в "Балтику" в январе 2024-го года. Действующие чемпионы страны сохранили за собой право обратного выкупа игрока. Сообщается, что в приобретении Данилы Козлова в летнее трансферное окно заинтересованы "Зенит" и "Краснодар".
Защитник Сергей Волков является одной из целей "Зенита" по усилению обороны. По данным СМИ, сумма трансфера может составить 7 миллионов евро.
Sport 24: "Краснодар" выдвинул "Зениту" условие по трансферу защитника Сергея Волкова
Стало известно условие, при выполнении которого "Краснодар" готов отпустить защитника Сергея Волкова в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"