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Sport 24: "Краснодар" выдвинул "Зениту" условие по трансферу защитника Сергея Волкова

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Стало известно условие, при выполнении которого "Краснодар" готов отпустить защитника Сергея Волкова в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
Санкт-петербургский "Зенит" приближается к подписанию правого защитника "Краснодара" Сергея Волкова. Как сообщает Sport24, "горожане" согласились отпустить 21-летнего латераля в санкт-петербургский клуб при одном условии. По данным источника, "Зенит", согласно договоренности, должен отказаться от права первоочередного выкупа полузащитника Данилы Козлова из "Балтики".

Напомним, воспитанник сине-бело-голубых Козлов перебрался из "Зенита" в "Балтику" в январе 2024-го года. Действующие чемпионы страны сохранили за собой право обратного выкупа игрока. Сообщается, что в приобретении Данилы Козлова в летнее трансферное окно заинтересованы "Зенит" и "Краснодар".

Защитник Сергей Волков является одной из целей "Зенита" по усилению обороны. По данным СМИ, сумма трансфера может составить 7 миллионов евро.

Краснодар Зенит Балтика Данила Козлов Сергей Волков Российские трансферы
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