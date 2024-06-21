"Он здорово играл за "Балтику" весной, выход клуба в финал Кубка России - его большая заслуга. Команда боролась до последних туров за выживание (в РПЛ) тоже благодаря его игре. Переход Латышонка в "Зенит" - это большой шаг вперед для него. Для "Зенита" это усиление", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
Голкипер Евгений Латышонок перешёл из калининградской "Балтики" в петербургский "Зенит" за 300 тысяч евро. В завершившемся сезоне голкипер провёл за калининградцев во всех турнирах 34 матча, пропустил 44 мяча и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 1,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 калининградский клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетел в Первую лигу. "Балтика" потерпела поражение в Суперфинале Кубка России от петербургского "Зенита" (1:2).
Дьяков: переход Латышонка в "Зенит" - это большой шаг вперед для него
Фото: ФК "Балтика"