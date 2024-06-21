"Все мы рады, что Саша Кержаков возглавил "Кайрат". Тем более он мой хороший товарищ. Я надеюсь, что все прошедшие неудачи позади и он попал в серьёзный клуб, который ставит серьёзные задачи, в том числе и в еврокубках. Поэтому, надеюсь, что у него всё получится и он перезагрузит свою тренерскую карьеру", - сказал Сычёв.
После завершения игровой карьеры в 2017 году экс-нападающий начал карьеру тренерскую. Первый опыт получил, работая в структуре петербургского "Зенита", возглавлял юношескую сборную России до 17 лет. В 2020 году стал главным тренером клуба "Томь" и помог команде сохранить прописку в ФНЛ. С июня 2021-го по июнь 2022-го тренировал клуб "Нижний Новгород", с которым завершил сезон на 11-м месте.
В феврале 2023 года Кержаков возглавил кипрский "Кармиотисса", в клубе у него были разногласия с руководством, из-за которых через два месяца он принял решение покинуть команду. После этого Александр пришел в сербский "Спартак", откуда также ушел из-за разногласий с руководством. В конце мая 2024 года руководство "Кайрата" объявило о назначении Кержакова на пост главного тренера.
Источник: "Чемпионат"
Сычёв: надеюсь, у Кержакова в "Кайрате" всё получится, и он перезагрузит свою тренерскую карьеру
Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал назначение Александра Кержакова на должность главного тренера казахстанского "Кайрата".
Фото: ТАСС/URA.RU