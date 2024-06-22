"Конечно, попытки оставить его были, но заработная плата… У него были гораздо более выгодные предложения за рубежом. Вы знаете, сколько он получал в "Ахмате"? Поверьте, это совершенно не те деньги, которые ему предлагали за рубежом. В "Ахмате" небольшие зарплаты", - заявил Айдамиров.
Нападающий Мохамед Конате покинул грозненский "Ахмат" в статусе свободного агента. Контракт футболиста с клубом из столицы Чечни действовал до конца сезона. По сообщениям СМИ, в бесплатном трансфере Конате заинтересован турецкий "Трабзонспор". Как сообщают источники, клуб готов предложить форварду контракт с окладом в 1.5 миллиона евро за сезон и подписной бонус.
Ранее сообщалось, что конкуренцию "Трабзонспору" за подпись Траоре могут составить "Ланс" из Франции и чемпион Греции ПАОК. В минувшем сезоне на счету нападающего 11+1 в 29-ти матчах РПЛ по системе гол+пас.
Источник: "РБ Спорт"
Айдамиров: в "Ахмате" небольшие зарплаты. Мы предлагали Конате совершенно не те деньги, которые готовы платить в Европе
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, почему нападающий Мохамед Траоре покинул клуб свободным агентом.
Фото: "Чемпионат"