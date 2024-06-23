"Мы очень близки к тому, чтобы переход Никиты Медведева в "Пари НН" состоялся. Нельзя сказать, что он почти завершён, но всё очень рядом", - цитирует Талаева "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Никита Медведев провёл за "Ростов" во всех турнирах 17 матчей, пропустил 21 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вратаря в 500 тысяч евро, контракт вратаря с южанами истекает 30-го июня.
По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Агент голкипера Медведева: мы очень близки к тому, чтобы переход Никиты в "Пари НН" состоялся
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера "Ростова" Никиты Медведева, заявил, что его клиент близок к переходу в "Пари НН".
Фото: ФК "Ростов"