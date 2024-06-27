"Адаптация Кержакова проходит очень гладко. Команда хорошо его приняла и за короткий срок работы Александр уже успел привить ребятам свои игровые идеи", - сказал Лежнёв.
О назначении Кержакова главным тренером казахстанского клуба стало известно 29 мая. Ранее Кержакова возглавлял "Томь", "Нижний Новгород", работал в чемпионате Кипра в клубе "Кармиотисса" и в Сербии, тренируя местный "Спартак". Тренерскую карьеру Кержаков начал в 2017 году, первый опыт работы получил в петербургском "Зените".
Источник: "Чемпионат"
В "Кайрате" рассказали, как проходит адаптация Александра Кержакова в роли главного тренера
Спортивный директор казахстанского "Кайрата" Константин Лежнёв рассказал, как проходит адаптация Александра Кержакова в статусе главного тренера.
Фото: "Чемпионат"