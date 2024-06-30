"Сейчас в РПЛ футболисты такого класса не поедут. Так что, в какой бы форме Квинси ни находился, если он сможет вернуться, то однозначно усилит нынешний "Спартак", - цитирует слова Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что нидерландский игрок в данный момент находится в ОАЭ. Ему запрещен выезд из страны, так как прокуратура Амстердама сделала запрос на экстрадицию Промеса, приговоренного на родине к 7,5 годам тюремного заключения.
В составе московского "Спартака" футболист провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей и отдал 59 голевых передач. Также Промес выступал за такие клубы как "Аякс", "Севилья", "Гоу Эхед Иглс" и "Твенте". За нидерландскую сборную левый вингер провел 50 матчей и отличился 7 забитыми голами.
Мостовой считает, что "Спартак" не сможет найти равноценную замену Промесу
Экс-футболист российской сборной Александр Мостовой высказался по поводу игрока московского "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ТАСС