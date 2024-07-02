Московский "Спартак" не выплачивал зарплату полузащитнику Квинси Промесу после того, как в феврале этого года был арестован в ОАЭ. Клуб воспользовался своим правом, который был предусмотрен заключенным с игроком трудовым соглашением.
32-летний нидерландец находился вне команды и был оторван от тренировочного процесса и игр, поэтому "красно-белые" на это время могли прекратить оплату труда. Общая сумма, которую лишился футболист, составляет примерно 1,7 млн евро.
1 июля "Спартак" сообщил, что срок действия текущего контракта с Квинси Промесом истёк накануне. Всего в составе москвичей голландский футболист был 7,5 лет (в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг.), за которые он 235 раз выходил на поле, забил 114 голов и отдал 59 голевых передач. Также Промес стал чемпионом России (в сезоне-2016/17), обладателем Суперкубка России (в 2017 г.) и Кубка России (в сезоне-2021/22).
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Промес с момента ареста не получил от "Спартака" зарплату на сумму 1,7 млн евро
"Матч ТВ" стали известны детали финансовых взаимоотношений между московским "Спартаком" и полузащитником Квинси Промесом после ареста футболиста.
Фото: Global Look Press