"Я сделал предложение Андрею Викторовичу. Спросил, интересна ли ему Медиалига. Здесь могла бы быть интересная ему работа. Конечно, за меньшие деньги. Андрей Викторович сказал, что подумает. Пока не ответил. Не сильно я рассчитываю, конечно, на положительный исход", — цитирует Егорова "РБ Спорт".
20 июня футбольный клуб "Химки" из одноимённого подмосковного города сделал официальное заявление о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Талалаевым. Под руководством 51-летнего специалиста команда в сезоне-2023/24 заняла первое место в Первой лиги и получила право в следующем сезоне участвовать в Российской Премьер?Лиге.
Талалаев может возглавить клуб из Медиалиги
Бывший журналист, президент медиафутбольного клуба "Броук Бойз" Дмитрий Егоров обратился к Андрею Талалаеву с предложением стать тренером команды.
Фото: "РИА Новости"