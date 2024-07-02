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Талалаев может возглавить клуб из Медиалиги

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Бывший журналист, президент медиафутбольного клуба "Броук Бойз" Дмитрий Егоров обратился к Андрею Талалаеву с предложением стать тренером команды.
Фото: "РИА Новости"
"Я сделал предложение Андрею Викторовичу. Спросил, интересна ли ему Медиалига. Здесь могла бы быть интересная ему работа. Конечно, за меньшие деньги. Андрей Викторович сказал, что подумает. Пока не ответил. Не сильно я рассчитываю, конечно, на положительный исход", — цитирует Егорова "РБ Спорт".

20 июня футбольный клуб "Химки" из одноимённого подмосковного города сделал официальное заявление о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Талалаевым. Под руководством 51-летнего специалиста команда в сезоне-2023/24 заняла первое место в Первой лиги и получила право в следующем сезоне участвовать в Российской Премьер?Лиге.

Андрей Талалаев Медиалига
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