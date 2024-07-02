"Соболеву уже 27 лет, это самый расцвет. В России у него хороший уровень, есть лидерские качества, спортивная злость. Он поднимает командный дух своей заряженностью, агрессией. Может, сверхмастерства и нет, но для РПЛ Соболев – хороший нападающий. Возможно, до уровня Дзюбы он не дотягивает, Артём погибче, может сыграть поумнее", - заявил Булатов.
В минувшем сезоне Александр Соболев принял участие в 27-ми матчах "Спартака" в РПЛ. На счету 27-летнего нападающего 5 голов и 6 голевых передач. 35-летний Артем Дзюба в сезоне 2023/24 защищал цвета московского "Локомотива". На его счету 4+3 по системе гол+пас в 21-м матче за "железнодорожников" в РПЛ.
Летом 2015-го года Дзюба перешел из "Спартака" в "Зенит" в статусе свободного агента. По данным СМИ, Соболев может сменить "Спартак" на "Зенит" в текущее трансферное окно. Сообщается, что сине-бело-голубые готовы заплатить за форварда 20 миллионов евро. Сам игрок, если верить слухам, настаивает на осуществлении трансфера.
Источник: Metaratings
Экс-игрок "Спартака" Булатов: Соболев - хороший нападающий, но до Дзюбы он не дотягивает
Бывший игрок "Спартака" Виктор Булатов сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева с экс-форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: официальный сайт РФС