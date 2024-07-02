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Дьяков: не факт, что Горшков и Волков пригодятся "Зениту"

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Бывший футболист "Динамо" Виталий Дьяков оценил трансферную политику петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, прошлый сезон для "Зенита" стал сигналом, что нужно что-то менять, и они активизировались, усиливают состав. Не факт, что эти усиления пригодятся "Зениту", тот же Горшков и Волков - непонятные для меня трансферы. Слишком много игроков, а усиливать скамейку запасных, ну, не знаю", - сказал Дьяков.

В июне петербургский клуб подписал сразу четверых российских игроков. Защитник Юрий Горшков был куплен у самарских "Крыльев Советов", в прошедшем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Другой игрок обороны Сергей Волков перешел из "Краснодара", в составе которого в прошедшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. На его счету 29 матчей за "быков" во всех турнирах и три результативных паса.

Кроме двух российских защитников сине-бело-голубые также подписали нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова и голкипера Евгения Латышонка из калининградской "Балтики".

Источник: "РБ Спорт"

Виталий Дьяков Зенит Российские трансферы Юрий Горшков Сергей Волков
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