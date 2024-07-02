"Думаю, прошлый сезон для "Зенита" стал сигналом, что нужно что-то менять, и они активизировались, усиливают состав. Не факт, что эти усиления пригодятся "Зениту", тот же Горшков и Волков - непонятные для меня трансферы. Слишком много игроков, а усиливать скамейку запасных, ну, не знаю", - сказал Дьяков.
В июне петербургский клуб подписал сразу четверых российских игроков. Защитник Юрий Горшков был куплен у самарских "Крыльев Советов", в прошедшем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи. Другой игрок обороны Сергей Волков перешел из "Краснодара", в составе которого в прошедшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России. На его счету 29 матчей за "быков" во всех турнирах и три результативных паса.
Кроме двух российских защитников сине-бело-голубые также подписали нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова и голкипера Евгения Латышонка из калининградской "Балтики".
Источник: "РБ Спорт"
Дьяков: не факт, что Горшков и Волков пригодятся "Зениту"
Фото: ФК "Зенит"