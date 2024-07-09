"Как модно говорить, смена вектора. Ушли Глушенков, Миранчук и Жемалетдинов. Не удивлюсь, если в скором времени команду покинет и Пиняев. Мы констатируем факт - "Локомотив" превратился в среднюю команду. Весной она играла в хороший футбол, девять русских игроков в составе, народ стал ходить", - заявил Пименов.
Полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покинули московский "Локомотив" в летнее трансферное окно на правах свободных агентов. Их контракты с "железнодорожниками" истекли в конце сезона. Кроме того, бесплатно клуб покинули голкиперы Даниил Худяков, Маринато Гильерме и форвард Артем Дзюба.
Форвард Максим Глушенков, на счету которого 6+18 по системе гол+пас в 29-ти матчах чемпионата России прошлого сезона, перешел из "Локомотива" в "Зенит". Сумма трансфера составила 6.3 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Пименов: "Локомотив" превратился в среднюю команду. Не удивлюсь, если скоро уйдет Пиняев
Экс-нападающий "Динамо" Руслан Пименов дал оценку трансферной политике московского "Локомотива".
Фото: официальный сайт "Локомотива"