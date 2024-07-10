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Колосков - о новом спонсоре РПЛ: возможно, это первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива на стадионах

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу нового спонсора РПЛ, которым в сезоне 2024-25 станет пивоваренная компания "Балтика".
Фото: ФК "Динамо"
"Нет необходимости заключать договор с корпорацией, если бы там не было рекламы, в том числе на стадионах. Возможно, это не определяющий, но первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива. Об этом постоянно идут дискуссии. Я всегда говорил, что ничего не мешает продавать пиво на стадионах. Но дело за правительством", - Колосков.

В Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить продавать пиво на стадионах. Напомним, ограничение ввели в 2005 году. В предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги новым спонсором будет компания "Балтика". В нижней палате российского парламента рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Вячеслав Колосков РФС
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