"Нет необходимости заключать договор с корпорацией, если бы там не было рекламы, в том числе на стадионах. Возможно, это не определяющий, но первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива. Об этом постоянно идут дискуссии. Я всегда говорил, что ничего не мешает продавать пиво на стадионах. Но дело за правительством", - Колосков.
В Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить продавать пиво на стадионах. Напомним, ограничение ввели в 2005 году. В предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги новым спонсором будет компания "Балтика". В нижней палате российского парламента рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Колосков - о новом спонсоре РПЛ: возможно, это первый шаг к разрешению вопроса о продаже пива на стадионах
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу нового спонсора РПЛ, которым в сезоне 2024-25 станет пивоваренная компания "Балтика".
Фото: ФК "Динамо"