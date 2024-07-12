"У нас есть футболисты, которые справляются с игрой в центре поля. Будет ли уход Баринова большой потерей? Конечно, это будет большая потеря. Дмитрий Баринов - капитан и лидер команды", - цитирует Воробьёва "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Дмитрий Баринов провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 32 матча и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что Дмитрий Баринов может перейти в испанский "Алавес" - сам игрок заявил, что не против перейти в европейский клуб.
Нападающий "Локомотива" Воробьёв: уход Баринова будет большой потерей для клуба
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"