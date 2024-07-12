"Трудно говорить об ожиданиях в матче Суперкубка России между "Зенитом" и "Краснодаром", потому что мы не видели обе команды в деле. Прошли сборы, но непонятно, кто как готов и какие будут составы. Конечно, большой уход игроков из "Краснодара", а также игра основных футболистов на Кубке Америки скажется на команде", - цитирует Шикунова "Чемпионат".
Матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится завтра, 13-го июля на "Волгоград Арене" в 20:30 по московскому времени. За "быков" не сыграют игроки сборной Колумбии: Джон Кордоба, Кевин Кастаньо и Лукас Оласа, так как колубийцы прошли в финал Кубка Америки, где им предстоит сыграть с Аргентиной.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевала Кубок страны, одержав в Суперфинале турнира победу над "Балтикой" со счётом 2:1. Команда Мурада Мусаева расположилась на второй строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ, отстав от сине-бело-голубых на одно очко.
Шикунов: большой уход игроков из "Краснодара", а также игра основных футболистов на Кубке Америки скажется на команде
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"