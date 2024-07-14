"Поздравляю "Зенит" с первым трофеем в новом сезоне. Питерская команда просто выше классом, чем "Краснодар". В первом тайме просто переиграли, а во втором дали немного возможность поиграть. Конечно, мастерство Глушенкова отмечу. О его классе и мастерстве говорит то, что бразильцы с ним не стесняются взаимодействовать и делают это блестяще. Это все еще подтверждает, что московский "Спартак" в свое время талант не разглядел. А те люди, которые были на хозяйстве, – балбесы", - заявил Губерниев.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче за Суперкубок страны. Игра завершилась со счетом 4:2. Победный мяч на счету новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова. Приобретенный у "Локомотива" за 6.3 миллиона евро форвард записал на свой счет 3-й и 4-й голы команды, тем самым оформив дубль в своем дебютном официальном матче за новый клуб.
С января 2019-го года по июль 2022-го права на Максима Глушенкова принадлежали московскому "Спартаку". В стан красно-белых Глушенков перебрался из "Чертаново", воспитанником которого он является. За время пребывания в "Спартаке" футболист неоднократно отправлялся в аренды - в "Химки" и "Крылья Советов". Летом 2022-го года Глушенков присоединился к самарцам на постоянной основе.
Источник: "Матч ТВ"
Губерниев - о Глушенкове: "Спартак" в свое время талант не разглядел, а люди, которые были на хозяйстве, – балбесы
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе "Зенита" над "Краснодаром" в Суперкубке России и роли новичка команды Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"