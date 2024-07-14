"Я согласен, что это неправильное отношение. Семак — не только отличный тренер, но и прекрасный человек", - цитирует слова агента "СЭ".
Напомним, что победителем Суперкубка России стал "Зенит", в очной встрече одолевший "Краснодар" со счетом 4:2. Голами в составе петербургского клуба отметились Глушенков, забивший дважды, Вендел и Родриго, в составе "быков" - Кривцов и Смолов. Отметим, что это пятая победа подряд сине-бело-голубых в розыгрыше Суперкубка России.
Чемпионат России-24/25 "Зенит" начнет гостевым матчем с "Крыльями Советов" 20 июля, "Краснодар" сыграет против "Ахмата" 21 числа.
Агент Клаудиньо - о том, что игрок не пожал руку Семаку: это неправильное отношение
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игрока "Зенита" Клаудиньо, высказался по поводу того, что футболист отказался жать руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку после замены.
Фото: ФК "Зенит"