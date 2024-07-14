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Источник: Конате близок к переходу в "Вердер"

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Экс-игрок "Ахмата" Мохамед Конате может перейти в немецкий клуб "Вердер".
Фото: ФК "Ахмат"
Как сообщает источник, "Вердер" серьезно настроен на приобретение бывшего нападающего "Ахмата" Конате. Немецкий клуб предложил футболисту контракт на 3 года и зарплату чуть больше, чем в грозненском клубе.

Буркинийский нападающий провел в составе "Ахмата" 90 матчей, забил 34 мячей и отдал 3 голевые передачи. Ранее он выступал за такие клубы как "Тамбов", "Химки", "Урал", "Пюник" и "Гомель".

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

Источник: AfricaFoot

Ахмат Вердер Зарубежные трансферы
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