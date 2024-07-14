Как сообщает источник, "Вердер" серьезно настроен на приобретение бывшего нападающего "Ахмата" Конате. Немецкий клуб предложил футболисту контракт на 3 года и зарплату чуть больше, чем в грозненском клубе.
Буркинийский нападающий провел в составе "Ахмата" 90 матчей, забил 34 мячей и отдал 3 голевые передачи. Ранее он выступал за такие клубы как "Тамбов", "Химки", "Урал", "Пюник" и "Гомель".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
Источник: AfricaFoot
Источник: Конате близок к переходу в "Вердер"
Экс-игрок "Ахмата" Мохамед Конате может перейти в немецкий клуб "Вердер".
Фото: ФК "Ахмат"