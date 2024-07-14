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Матч Суперкубка России "Зенит" - "Краснодар" стал лучшим по посещаемости на "Волгоград Арене" после ЧМ-2018

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13 июля на матче Суперкубка России "Зенит" - "Краснодар" "Волгоград Арену" посетили 41 984 болельщика.
Официальный телеграм-канале Суперкубка России опубликовал данные о посещаемости матча за этот трофей 13 июля 2024 года между "Зенитом" и "Краснодаром". Игру за Суперкубок России-2024 на "Волгоград Арене" увидели своими глазами 41 984 зрителя.


Как сообщает пресс-служба РФС, это лучший результат посещаемости волгоградского стадиона после матчей Чемпионата мира-2018.

"Зенит" одержал победу над "Краснодаром" со счётом 4:2 и стал обладателем Суперкубка России-2024.

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