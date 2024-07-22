"После ухода Антона Миранчука и Максима Глушенкова "Локомотив" может стать середняком РПЛ. Думаю, что они будут пятыми или ниже. Есть вероятность, что у них появятся деньги для качественных приобретений, но пока они по потенциалу ближе к середине таблицы в чемпионате", — приводит слова Журавеля "Матч ТВ".
В это межсезонье московский "Локомотив" покинула большая группа футболистов. В их число входят Максим Глушеннков, Антон Миранчук, Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме, Станислав Магкеев и др.
В первом туре РПЛ сезона-2024/25 "Локомотив" у себя дома обыграл дебютанта чемпионата России тольяттинский "Акрон" (3:2). Следующая игра "железнодорожников" состоится 27 июля на выезде. Их соперником будет московское "Динамо". Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Журавель: после ухода Миранчука и Глушенкова "Локомотив" будет в середине таблицы
Комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями насчёт выступления московского "Локомотива" в новом сезоне РПЛ после расставания с рядом игроков.
Фото: ФК "Локомотив"