"Зенит" играл без Клаудиньо, и я не очень верю в историю с травмой. Ситуация в Суперкубке была некрасивой, и в "Зените" молодцы, что оперативно реагируют. Благо сейчас есть игрок такого же уровня - Глушенков, который, на мой взгляд, сейчас выглядит интереснее Клаудиньо", - сказал Шалимов.
Напомним, во время матча за Суперкубок между "Зенитом" и "Краснодаром" (4:2) Клаудиньо отказался пожать руку главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку. На 67-й минуте Сергей Богданович заменил бразильца, выпустив вместо него Мантуана. Клаудиньо, уходя с поля, прошел мимо тренерской зоны и прямиком направился на скамейку запасных. Семак подошел к игроку и протянул руку, но тот её отодвинул.
В следующей игре в рамках 1-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (4:0) бразильского полузащитника не включили в заявку. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев объяснил это решение тем, что у футболиста обнаружили микротравму и тренерский штаб не стал рисковать его здоровьем. В СМИ ранее писали о переговорах "Зенита" и "Фламенго" по поводу перехода Клаудиньо в бразильскую команду, однако клуба на данный момент не пришли к соглашению.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: "Зенит" играл с "Крыльями" без Клаудиньо, и я не очень верю в историю с травмой
Российский тренер Игорь Шалимов высказался по поводу того, что Клаудиньо не попал в заявку "Зенита" на матч 1-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (4:0).
Фото: ФК "Зенит"