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Капитан "Партизана" может перейти в "Рубин"

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Защитник "Партизана" Светозар Маркович может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
По информации источника, центральный защитник "Партизана" Светозар Маркович может перебраться в казанский "Рубин". Сообщается, что клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.

24-летний Маркович является воспитанником "Партизана" и капитаном команды. В минувшем сезоне игрок провел 34 матча за сербскую команду и забил два мяча. Контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: Vseprosport

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