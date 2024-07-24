"Это правильное решение остановить сотрудничество с Марио! Я думаю, что стороны попытались поработать вместе, но увы, травмы настолько замучили игрока, что завышенные ожидания клуба, к большому их сожалению, не оправдались", - цитирует Корнеева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" в ближайшее время может расстаться с защитником Марио Фернандесом. Сообщалось, что клуб не устраивает физическая форма игрока, а также его хроническая травма, агент игрока подтвердил уход защитника из клуба. Всего Марио провёл за сине-бело-голубых во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего экс-игрока сборной России в 1,5 миллионов евро.
Корнеев: решение "Зенита" остановить сотрудничество с Фернандесом - правильное
Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о решении петербуржцев расстаться с Марио Фернандесом.
Фото: ФК "Зенит"