По информации источника, у "Локомотива" было почти все готово для трансфера Маркиньоса, однако главный тренер "Спартака" Деян Станкович убедил игрока в переходе в стан красно-белых. Ранее сербский специалист работал с игроком в "Ференцвароше".
В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 48-ми матчах за венгерский "Ференцварош" во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 11-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 4 миллиона евро.
Напомним, что в апреле руководство московского "Спартака" отправило в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля, по окончании сезона-2023/2024 его место занял сербский специалист Деян Станкович, который ранее работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Спартак" перехватил у "Локомотива" полузащитника Маркиньоса
Бразильский полузащитник Маркиньос перейдет в московский "Спартак".
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