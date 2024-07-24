"Чемпионат": "Спартак" перехватил у "Локомотива" полузащитника Маркиньоса

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Бразильский полузащитник Маркиньос перейдет в московский "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, у "Локомотива" было почти все готово для трансфера Маркиньоса, однако главный тренер "Спартака" Деян Станкович убедил игрока в переходе в стан красно-белых. Ранее сербский специалист работал с игроком в "Ференцвароше".

В прошлом сезоне Маркиньос принял участие в 48-ми матчах за венгерский "Ференцварош" во всех турнирах и отметился 8-ю забитыми мячами и 11-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 4 миллиона евро.

Напомним, что в апреле руководство московского "Спартака" отправило в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля, по окончании сезона-2023/2024 его место занял сербский специалист Деян Станкович, который ранее работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".

Источник: "Чемпионат".

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