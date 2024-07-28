Как сообщает источник, испанский клуб заинтересован в приобретении центрального нападающего московского ЦСКА. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Федор Чалов близок к переходу в греческий ПАОК.
В составе "армейцев" футболист провел 263 матча, в которых отличился 89 забитыми мячами и 44 голевыми передачами.
Трансферная стоимость российского форварда оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.
Источник: Фабрицио Романо
Фабрицио Романо: "Севилья" интересуется Чаловым
В сферу интересов "Севильи" попал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.
Фото: ПФК ЦСКА