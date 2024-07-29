"Уходу Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в "Зените" и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен", - цитирует Аршавина Sport24.
Напомним, что защитник Марио Фернандес покинул петербургский "Зенит" на правах свободного агента - стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее Фернандес выступал за московский ЦСКА, "Гремио" и бразильский "Интернасьонал". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Аршавин: уходу Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в "Зените"
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался об уходе Марио Фернандеса из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"