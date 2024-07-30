"Смог бы Семак работать в Европе? Да, конечно, почему нет? Он шесть раз подряд приводит "Зенит" к чемпионству, а это о многом говорит. Смог бы он работать в топовом клубе, например, в "ПСЖ"? Не исключаю и такой вариант. Как и не исключаю, что у него там все получилось бы", - сказал Петржела.
Сергей Семак начал тренерскую карьеру в "Зените". В 2013 году он работал в тренерском штабе в качестве помощника главного тренера итальянского специалиста Лучано Спаллетти. В 2014-м вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша, а после его ухода работал с Мирчи Луческу. До того, как возглавить петербургский клуб, Семак был главным тренером "Уфы", в мае 2019 года возглавил сине-бело-голубых. В первый же свой сезон он завоевал золотые медали РПЛ, в прошлом сезоне Сергей Богданович привел команду к шестому подряд чемпионству под своим руководством.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-тренер "Зенита" Петржела: Сергей Семак смог бы тренировать топовый европейский клуб
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил возможности Сергея Семака тренировать европейский топ-клуб.
Фото: ФК "Зенит"