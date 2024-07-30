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В "Ростове" ответили на вопрос о продлении контракта с Валерием Карпиным

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопрос о продлении контракта с Валерием Карпиным.
Фото: РИА Новости
"У нас действующий контракт. Если что-то поменяется, если будем продлевать, то мы вам обязательно сообщим. Сейчас мы работой Валерия Карпина довольны", - сказал Рыскин.

Валерий Карпин пришел в ростовский клуб в 2017 году и проработал до лета 2021-го, после чего покинул пост главного тренера. В марте 2022-го Карпин снова возглавил желто-синих. В сезоне-2023/24 "Ростов" с 43-мя набранными очками завершил чемпионат на седьмой строчке. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги у ростовчан одна ничья с ЦСКА (0:0) и одна победа в матче с самарскими "Крыльями Советов" (3:1).

Действующее трудовое соглашение Карпина с "Ростовом" рассчитано до 2026 года. Отметим, что 55-летний специалист совмещает работу в клубе и в сборной России.

Валерий Карпин Ростов Алексей Рыскин
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