"У нас действующий контракт. Если что-то поменяется, если будем продлевать, то мы вам обязательно сообщим. Сейчас мы работой Валерия Карпина довольны", - сказал Рыскин.
Валерий Карпин пришел в ростовский клуб в 2017 году и проработал до лета 2021-го, после чего покинул пост главного тренера. В марте 2022-го Карпин снова возглавил желто-синих. В сезоне-2023/24 "Ростов" с 43-мя набранными очками завершил чемпионат на седьмой строчке. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги у ростовчан одна ничья с ЦСКА (0:0) и одна победа в матче с самарскими "Крыльями Советов" (3:1).
Действующее трудовое соглашение Карпина с "Ростовом" рассчитано до 2026 года. Отметим, что 55-летний специалист совмещает работу в клубе и в сборной России.
В "Ростове" ответили на вопрос о продлении контракта с Валерием Карпиным
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин ответил на вопрос о продлении контракта с Валерием Карпиным.
Фото: РИА Новости