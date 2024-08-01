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Кафанов: я хотел, чтобы Никита Медведев остался в "Ростове"

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Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов высказался об уходе из клуба голкипера Никиты Медведева.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Я хотел, чтобы он остался. Моя позиция, которая была, она так и осталась", - приводит слова Кафанова "СЭ".

Голкипер Никита Медведев выступал за "Ростов" с февраля 2016-го года по июль 2017-го, а также с июля 2022-го по июнь 2024-го года. Текущим летом голкипер покинул "Ростов" в статусе свободного агента и присоединился к "Пари НН". В текущем сезоне на счету Медведева 2 матча в РПЛ, в которых он пропустил 7 мячей.

В составе "Ростова" Никита Медведев провел суммарно 41 игру. На его счету 16 "сухих" матчей.

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