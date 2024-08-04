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Источник: переговоры "Зенита" и "Спартака" по Соболеву зашли в тупик - активность проявляет только агент

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Переговоры между "Зенитом" и "Спартаком" по трансферу Александра Соболева зашли в тупик.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, петербургский "Зенит" не намерен улучшать предложение по нападающему "Спартака" Александру Соболеву и на данный момент переговоры зашли в тупик, активность проявляет лишь агент игрока Павел Андреев.

В прошлом сезоне Александр Соболев провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами, рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" может приобрести Александра Соболева за 10-12 миллионов евро. Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал ранее заявил, что нападающий отстранен от работы с основной командой.

Источник: "РИА Новости".

Зенит Спартак Александр Соболев Российские трансферы
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