По информации источника, петербургский "Зенит" не намерен улучшать предложение по нападающему "Спартака" Александру Соболеву и на данный момент переговоры зашли в тупик, активность проявляет лишь агент игрока Павел Андреев.
В прошлом сезоне Александр Соболев провел за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами, рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 7,5 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" может приобрести Александра Соболева за 10-12 миллионов евро. Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал ранее заявил, что нападающий отстранен от работы с основной командой.
Источник: "РИА Новости".
Источник: переговоры "Зенита" и "Спартака" по Соболеву зашли в тупик - активность проявляет только агент
Фото: ФК "Спартак"