"Не думаю о "Барселоне". Тоже видел это. Насколько я знаю, остаюсь в "Спартаке". Я счастлив здесь. Так что тут нечего говорить", - приводит слова Бонгонда "СЭ".
Тео Бонгонда перебрался в московский "Спартак" из испанского "Кадиса" летом прошлого года за 7.5 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок сборной ДР Конго может покинуть РПЛ и вернуться в Испанию. По слухам, в игроке заинтересована каталонская "Барселона".
На старте сезона Тео Бонгонда принял участие в 3-х матчах Премьер-лиги в составе "Спартака" и записал на свой счет голевую передачу. Контракт 28-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2027-го года.
Бонгонда: интерес "Барселоны"? Не думаю об этом, я счастлив в "Спартаке"
Вингер "Спартака" Тео Бонгонда высказался об интересе к нему со стороны каталонской "Барселоны".
Фото: "Матч ТВ"