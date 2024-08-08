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Кафанов - о кандидатах на вызов в сентябре 2024 года: скамейка запасных вратарей сборной России очень длинная

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Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов отреагировал на вопрос о голкиперах, которые будут вызваны в национальную команду на ближайшие матчи.
Фото: ФК "Локомотив"
- Будут ли Лунёв, Максименко и Лантратов вызваны в сентябре? Есть основная обойма вратарей, в неё входят эти трое. А есть скамейка запасных вратарей сборной, она очень длинная. Ближайшие матчи всё покажут и должны ответить на все вопросы, - приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

Ближайшее окно ФИФА для матчей национальных сборных назначено на сентябрь 2024 года. По данным СМИ, сборная России проведёт в его рамках два товарищеских матча - с национальными командами Вьетнама и Таиланда, оба они должны пройти во Вьетнаме.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи после отстранения от международных соревнований со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.

Сборная России Ростов Андрей Лунев Александр Максименко Илья Лантратов Виталий Кафанов
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