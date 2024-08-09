"Чувствую в себе силы продолжать играть дальше. Но пока заглядывать в будущее не хотел бы. Безусловно, я закончу карьеру в "Оренбурге". Точно не рассматриваю другие предложения", - цитирует Малых "Матч ТВ".
Защитник Андрей Малых выступает за "Оренбург" с января 2010 года. Футболист провел за оренбургский клуб во всех турнирах 380 матчей и отметился 15-ю забитыми мячами и 36-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 50 тысяч евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
После 3-х сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4-мя очками в своем активе.
Капитан "Оренбурга" Малых: закончу карьеру в "Оренбурге". Точно не рассматриваю другие предложения
Капитан "Оренбурга" Андрей Малых заявил, что завершит карьеру в оренбургском клубе.
Фото: ФК "Оренбург"